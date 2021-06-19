19 июня 2021, 14:32
Открыт конкурсный отбор в «Артек»
Юные жители Карелии могут побороться за путевку в международный детский центр
Стартовал конкурсный отбор детей из Карелии на восьмую смену в международный детский центр «Артек» в Крыму. Смена «Артек - волшебный киномир» будет проводиться с 4/5 – 24/25 июля, сообщает министерство образования и спорта региона.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в АИС «Путевка» на, заполнить профиль и загрузить достижения ребенка. Дополнительная информация представлена здесь.
Путевки предоставляются бесплатно, в соответствии с квотой. Родители оплачивают проезд ребенка, питание, страховку и сопровождение в пути. (фото 56school.ru)