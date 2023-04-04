Отдых в отелях на черноморском побережье резко подорожал

Отдых в отелях на Черном море в России в майские праздники подорожал за год от 5-20% до 2-3 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Отмечается, что размещение в городских гостиницах почти не подорожало или подорожало незначительно. В то же время заметно выросли цены в прибрежных отелях. Это касается как объектов размещения, имеющих 3-4 звезды, так и высокобюджетных отелей.

Представители туристической отрасли связывают повышение цен с загруженностью отелей. // Фото «Петрозаводск говорит»