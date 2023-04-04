04 апреля 2023, 21:40
Отдых в отелях на черноморском побережье резко подорожал
Стоимость проживания в гостиницах на юге страны заметно выросла за год
Отдых в отелях на Черном море в России в майские праздники подорожал за год от 5-20% до 2-3 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
Отмечается, что размещение в городских гостиницах почти не подорожало или подорожало незначительно. В то же время заметно выросли цены в прибрежных отелях. Это касается как объектов размещения, имеющих 3-4 звезды, так и высокобюджетных отелей.
Представители туристической отрасли связывают повышение цен с загруженностью отелей. // Фото «Петрозаводск говорит»