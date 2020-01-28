Отделение регби откроется в этом году в Карелии

В государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге в сентябре 2020 года откроется отделение регби-7. Появление в Карелии специализированного отделения по олимпийской дисциплине регби стало результатом соглашения, заключенного между Федерацией регби России, училищем и Карельской федерацией регби.

По сообщению правительства республики, в специализированном отделении юные спортсмены не только будут заниматься регби, но и смогут получить среднее педагогическое образование по специальности «учитель физического воспитания».

Регби-7 — контактный командный вид спорта, возникший в Шотландии в конце XIX века, один из видов регби-футбола. 9 октября 2009 года на 121-й сессии МОК было принято решение включить регби-7 в программу Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и 2020 в Токио. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путем заноса мяча в зачетную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.

Фото: novostipmr.com