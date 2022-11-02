Отбитый у волков в Карелии пес Черныш пошел на поправку

О судьбе Черныша, собаки, пострадавшей от нападения волков в Кинелахте, переживают не только в Карелии, но и за ее пределами.

Недавно наш сайт писал, какой стресс получил пес и его хозяин, сумевший отбить от хищников своего питомца. Как сообщает паблик «Кинелахта - меж двух озер», на реабилитацию собаки потребовалась не одна неделя, долго заживала рана на животе, собаку даже боялись брать на прогулку. Были выполнены все предписания ветеринара, на прием к которому Черныша возили в Видлицу.

И вот сегодня внуки Игоря Васильевича Павлова смогли, наконец-то, выгулять своего четвероногого друга. Школьные каникулы ребята проводят в Кинелахте и очень довольны тем, что их пес идет на поправку. Фото Игоря Павлова