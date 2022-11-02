Стоматологические кабинеты появятся еще в трех больницах Петрозаводска

Жители Петрозаводска скоро смогут получать государственную стоматологическую помощь в трех новых точках. Стоматологические кабинеты откроют в БСМП, Госпитале для ветеранов войн и больнице РЖД, сообщил министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, раньше государственная стоматологическая помощь была сильно централизована. Ее главным образом оказывали в Республиканском стоматологическом центре и лишь в трех поликлиниках №№ 1,3 и 4.

До окончания года стоматологические кабинеты появятся еще и в указанных выше медучреждениях. Причем в больнице РЖД откроют целую стоматологическую службу, а в госпитале для ветеранов войн стоматологический кабинет откроется впервые. Оборудование закупят на три миллиона рублей.

Охлопков обещал со временем усовершенствовать стоматологическую помощь во всей республике. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте