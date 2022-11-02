В Кондопоге слаженно взаимодействуют полицейские и дружинники

В Кондопоге взаимодействие правоохранителей, дружинников и местных охранных организаций приносит результат, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Примером слаженной работы может служить одно из последних совемстных дежурств. Кондопожским полицейским представители народной дружины и частной охранной организации помогали в охране общественного порядка и безопасности зрителей спортивного праздника.

«Перед началом матча Чемпионата молодежной хоккейной лиги были проверены улицы, примыкающие к спортивному комплексу. Кроме того, наши помощники обеспечили безопасный проход болельщиков. На трибунах нарушений общественного порядка допущено не было»,

- рассказали в местном отделе полиции.

Стоит отметить, что насладиться эффектной игрой хоккеистов благодаря предпринятым мерам безопасности смогли более 500 зрителей. Фото: 10.мвд.рф.