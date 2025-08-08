От жителей Карелии принято более 300 заявок на догазификацию домов

Газификация и догазификация в Республике Карелия идет в плановом порядке.

Только за первое полугодие этого года от жителей Республики Карелия принято 309 заявок на догазификацию домовладений. Всего с начала реализации социальной программы принято 3513 заявок. За весь период действия программы социальной газификации cоздана техническая возможность для подключения к природному газу более 8200 домовладений,

- рассказал Юрий Азаров.

Руководитель предприятия добавил, что сейчас в Карелии ведутся работы по подготовке, проектированию и строительству порядка 50 объектов газораспределительной системы республики общей протяженностью более 300 км.

Так, в ходе социальной догазификации республики осуществлен пуск газа в г. Олонец, д. Мегрега, д. Видлица, п. Новая Вилга, п. Шуя. В Петрозаводске к сетевому газу подключены районы Сулажгора, СКЗ, Птицефабрика, Пески, Кукковка, ТИЗ Усадьба и Древлянка. В ближайшее время готовятся к вводу в эксплуатацию газораспределительные сети в районе Соломенное в Петрозаводске и в с. Кончезеро Кондопожского района, продолжается работа в Олонце, п. Березовка, д. Большое Вороново.

Еще одна положительная тенденция - заявители используют возможность заключения комплексного договора, который включает в себя работы как до границ участка, так и внутри земельного участка. Такими условиями пользуются, в том числе, все льготные категории граждан,

- отметил Юрий Азаров.

Как сообщил Юрий Азаров, на сегодня заключено 337 комплексных договоров, из них 243 договора с льготной категорией граждан. Напомним, что Постановлением Правительства Республики Карелия от 18.03.2025 № 89-П предусмотрена социальная выплата в размере до 100 тыс. руб. отдельным льготным категориям граждан на приобретение, установку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также строительство газопроводов внутри земельных участков.

Кроме того, приоритетным направлением работы «Газпром газораспределение Петрозаводск» является обеспечение безопасности газоснабжения и надлежащее содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Сотрудники предприятия в рамках работы по пропаганде безопасного использования газа в быту регулярно проводят информационные встречи с жителями республики, распространяют печатную информацию, а также проводят уроки безопасности в детских садах и школах Петрозаводска.

фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Петрозаводск"