От прививки первоклассникам из района Карелии стало плохо

В конце ноября ровно 20 лет назад в Сортавальском районе в поселке Вяртсиля в больнице после нарушения технологии прививок против туберкулеза 12 первоклассников почувствовали себя хуже. Сразу после этого на место происшествия выехала комиссия специалистов противотуберкулезного диспансера.

По словам министра здравоохранения РК Геннадия Оглоблина, такие происшествия случаются редко. Медсестра Вяртсильской больницы успела сделать прививку 32-м первоклассникам. 12 из них после этого почувствовали недомогание, которое сопровождалось повышением температуры. Происшествие сразу же получило огласку благодаря родителям и районным властям. Минздрав учинил служебное расследование. С выездом на место специалистов из Тубдиспансера, так как медсестра сделала прививки именно против туберкулеза, против которого в республике тогда боролись с переменным упехом. Причина наступившего после прививки недомогания у детей — нарушение технологии прививания. Специалисты пояснили, что медсестра сделала инъекцию не в то место.

«Вакцина БЦЖ была введена правильно, внутрикожно, но на предплечье, а не на плечо, как положено делать эту прививочку», - пояснила Наталья Виролайнен, старший педиатр республиканского Тубдиспансера. О том, что «так положено» мог убедиться каждый, посмотрев на свой рубец. Он с детских лет красуется у нас на плече. БЦЖ развивается по типу фурункула, поэтому может сопровождаться повышением температуры, нагноением и воспалением лимфоузлов. Во избежание таких или снижение сильных реакций технология диктует делать прививку на плече, где ткани более мягкие, а жировая прослойка выполняет защитную функцию. Именно этот пункт и был нарушен, в результате чего у детей возникли так напугавшие родителей сильные реакции на прививку.

Ситуация стабилизировалась быстро. Детей взяли под наблюдение в том числе и специалисты диспансера. Медсестра, делавшая прививку, никогда до этого не работала с туберкулином. После проверки она получила строгий выговор, а также ее обязали пройти инструктаж по такого рода прививкам. Педиатр тамошней больницы был уволен приказом главного врача центральной районной больницы. Кстати, на регулярность подобных происшествий у наших собеседников был разный взгляд.

«На моей памяти это первый случай», - заявил министр здравоохранения РК Геннадий Оглоблин. Но память министра занимала лишь 20 лет, именно таков был его стаж работы в сфере здравоохранения. По мнению специалистов диспансера, такие случаи встречались. «Часто — не часто, но бывают такие вещи, - призналась Наталья Виролайнен. - Но почему получилось так, что все стали об этом знать, и радио, и газеты — этого я сказать не могу». К чести медсестры из Вяртсиля надо сказать, что она довольно быстро спохватилась, в отличие от тамошнего педиатра. Всего она взяла 200 доз — на всю школу. Но успела сделать прививку только первоклассникам.

В мэрии обсуждали вопрос — быть или не быть автомобильной стоянке на улице Пушкинской. Депутаты решили отложить решение до того, как придет заключение проектной организации, а также после встречи с жильцами дома №5 по улице Пушкинской, которые были активно против стоянки. Председатель Петросовета Людмила Тихонова и ее коллега депутат Николай Житков осматривали сквер, на месте которого, через полгода хотели воздвигнуть автостоянку. Она должна была появиться на улице Пушкинской между Национальной библиотекой и Домом физкультуры. Николай Житков, исполняющий обязанности председателя комитета по строительству Петросовета, настаивал на том, что появление здесь автостоянки только улучшит общий пейзаж этого места.

«Думаю, то, что будет воплощено в жизнь, это будет очень хорошо. Кстати, думаю, что жильцы близлежащего дома они просто увидят, насколько изменится облик того парка, о котором идет речь», - заявил депутат. А председатель Петросовета Людмила Тихонова, член рабочей группы, созданной для того, чтобы решить — быть или не быть стоянке, по ее собственным словам, прибыла к Дому физкультуры, будучи настроенной против осуществления этого проекта. Судя по всему, под воздействием красноречия коллеги по Петросовету, ее уверенность несколько поколебалась: «Жители этого дома от этой стоянки не пострадают. Она будет не совсем близко от дома. Кроме того то благоустройство, которое будет выполнено, будет приемлемо и для жителей, и будет еще установлен около Дома физкультуры теннисный корт». Жители дома знали, что стоянка — это постоянный шум и смог. Альтернативный вариант проекта стоянки предполагал ее создание во дворе ДФК, но а этом случае пришлось бы пожертвовать упомянутым теннисным кортом, который должен был там появиться после реконструкции. Специальная рабочая группа по вопросу строительства стоянки была создана в ответ на обращение жителей домов, расположенных поблизости. Особенно их возмутило то, что в жертву стойлу для искусственных коней будет принесен вполне натуральный газон. Правда он пребывал не в идеальном состоянии.

«В Петросовете есть ответ главы местного самоуправления Андрея Демина, что стоянка тут устанавливаться не будет. Тем не менее, у нас возникают сомнения», - сказала Людмила Тихонова. Сомнения, относительно целесообразности строительства стоянки, были не только у депутатов. С одной стороны после окончания ремонта бассейна его посетители в любом случае будут оставлять машины где-нибудь поблизости. С другой стороны движение по улице Пушкинской и так достаточно оживленное. Это одна из немногих центральных улиц, по которым могут ездить грузовые автомобили. Насколько можно оздоровиться на корте, который окружен такой трассой и автомобильной стоянкой, большой вопрос. Кроме того, не стоило забывать и о посетителях библиотеки, которых вряд ли порадовало бы появление еще одного источника шума рядом с ней.

Таким было 16 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото gorod-plus.tv)