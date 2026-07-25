От Баха до АВВА: музыкальное путешествие

Во Дворце искусств г. Кондопоги состоится концерт «От барокко до рока» (6+)

29 марта публику ждёт увлекательный музыкальный путь от шедевров барокко до хитов великих рок- и поп-музыкантов XX века. В программе «От барокко до рока» песни групп Deep Purple и ABBA гармонично соседствуют со знаменитыми творениями Баха и Моцарта, известными композициями Морриконе и Дженкинса.

Талантливый органист Александр Новосёлов и его коллеги представят «короля инструментов» в неожиданном ракурсе и неожиданной компании – как настоящего повелителя эпох и стилей. Гигантский по размерам, обладатель богатейшего тембрового потенциала, орган сравним с большим симфоническим оркестром. Он может быть органичным участником самых неожиданных по составу камерных ансамблей, что с успехом использовали композиторы разных веков.

Яркий, контрастный, этот концерт органной музыки заставит слушателей по-новому взглянуть на признанные хиты разных времён и направлений.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Александр Новосёлов (орган), Анастасия Сошневская (скрипка), Антон Гамидов (ударные).

Начало в 17:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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