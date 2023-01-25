Оставленные на улицах Петрозаводска автомобили хотят изымать

Признанные бесхозными автомобили уберут с улиц Петрозаводска. Таких машин в карельской столице на данный момент 26, сообщили в пресс-службе мэрии.

Некоторые из них разукомплектованы, но некоторые находятся в нормальном состоянии.

С автохламом в Петрозаводске начали бороться в прошлом году, нашли 32 брошенных машины и уведомили собственников. Шесть автомобилей владельцы убрали сами.

В отношении четырех транспортных средств готовят документы для обращения в суд с требованиями о признании бесхозяйными и передаче в муниципальную собственность. После этого их утилизируют либо продадут. // фото: freepik.com