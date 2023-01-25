Серые хищники терроризируют жителей Карелии

Текст: Алина Гапеева

«Полезный ресурс»

Отношения волка и человека дружественными не назовешь, даже с натяжкой. Хищные звери давно вышли из лесов и оккупируют различные населенные пункты. Разбойному нападению периодически подвергались поселки в Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Суоярвском, да и, пожалуй, во всех остальных районах республики. Визит санитаров леса, свободно разгуливающих по улице города, зафиксировала в нынешнем январе даже видеокамера жителя Петрозаводска. Лесные разбойники не только наводят жуть на людей, но и уничтожают домашних животных. Наглость хищников не знает границ, они перестали бояться света и присутствия человека. Похоже, что серые почувствовали свою безнаказанность.

Причину волчьего нашествия народ видит только в бездействии местных властей, якобы чиновники не предпринимают никаких мер. Шишки сыплются на них, как из рога изобилия. Достается на орехи и местным охотникам. По мнению граждан, они особенно виноваты, потому что пассивны, не хотят охотиться... Так ли это на самом деле, постараемся разобраться.

Разговор об охоте на серых хищников у меня состоялся с обычными охотниками и с госохотинспектором одного из районов Карелии.

Охота на волка считается самой трудоемкой и затратной. Волк хитер и умен. Но не это главное: немало тормозят регулирование численности этих хищников требования к охоте. Раньше все было проще,

— в один голос заявляют маститые охотники.

Многие промысловики вспоминают старые добрые времена. Например, в период Советского Союза правила охоты позволяли вести отстрел опасных хищников круглогодично. Для этого не требовалось специального разрешения. Везунчики, добывшие ценный трофей, получали немаленькую по тем временам премию, их поощряли и «путевкой на лося», то есть они получали лицензию на отстрел этого животного. Многие знатоки охоты ностальгируют по тем славным временам.

В ХХI веке прошли реформы, и появился знаменитый Закон 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…». Содержащиеся в нем новые требования и правила направлены на сохранение объектов животного мира, используемых в целях охоты. Одна из корявых формулировок причислила волка к «охотничьим ресурсам». Напомним, что для выполнения первоочередной задачи по сохранению охотничьих ресурсов и их рационального использования были установлены ограничения добычи на некоторые виды птиц, копытных, млекопитающих, в том числе медведей, а также пушных животных. При этом волк в списке пушных зверей занял первую позицию наравне с лисой, барсуком, куницей, соболем и другими животными.

Выходит, что закон оказался на стороне хищника, он дал ему статус ценного, полезного и значимого зверя.

Волки в законе

Дальше — больше. Закон обязывает при добыче волка проявить гуманность к хищнику, поэтому сегодня наиболее эффективные способы добычи волков с помощью отравленных приманок, капканов и иных способов оказались под запретом. Например, приваду разрешается применять при строгом соблюдении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020 года содержит тридцать три пункта. Перед охотниками встает очередная головоломная задача, которая усложняет процесс добычи зверя.

— В этом плане законодательная часть «хромает», — говорят охотоведы. — В законе четко и ясно написано, что в Карелии охота на волка открыта в период с 15 сентября по 29 февраля при наличии официального разрешения на добычу охотничьего ресурса, то есть волка. Но ведь мы не на юге живем. Иди-ка побегай на холоде по уши в снегу...

Люди не зря говорят, что волка ноги кормят. За сутки он может пройти до 60 километров.

— Ему ничего не стоит пробежать мелкой трусцой большие расстояния, — подтверждает один из инспекторов (фамилию просил не называть).

"В моей практике был случай, когда волк за сутки наследил сначала около деревни Лижма (Святозерское поселение), потом направился к деревням Щеккила и Гутсельга (Ведлозерское поселение), продолжил путь к деревням Миккелица и Ерш-Наволок (Крошнозерское поселение). Далее его след был потерян".

Преследованию хищника часто мешают погодные условия, зимой в снегопады искать следы присутствие зверя значительно сложнее, чем в ясную погоду. Но ничего не поделаешь: есть закон, и его необходимо соблюдать, чтобы избежать ответственности.

Денежный вопрос

Охотникам на волков на территории Крошнозерского сельского поселения не мешало бы купить сразу три путевки. Вы спросите, почему? Объяснение простое. Поселок Крошнозеро стоит на разделении трех охотничьих хозяйств. Зверь зачастую переходит с одной территории на другую, ему все равно, а вот охотникам надо приобрести разрешения на территории каждого охотничьего угодья отдельно.

Волка можно смело назвать властелином леса за его ум, хитрость и проницательность. Он обладает прекрасно развитыми обонянием, зрением, слухом. Охотники назвали несколько способов эффективной охоты на волков: на вабу (при помощи манка), скрадом (выслеживание и преследование добычи), с флажками из засидки. Удивительное дело: эти отважные хищники боятся вида тряпки, как огня. Эта их маленькая слабость послужила появлению охоты с флажками.

— Это командная работа, сопряженная с наибольшими организационными и материальными затратами. Для нее нужны специальные навыки и время: случайно добыть волка практически невозможно. Его необходимо выследить, а потом обложить красными флажками, пришитыми на бечевку. К слову скажу, один километр ограждения стоит порядка 6-8 тысяч рублей. Обычно требуется 12 километров — это самое малое. Натягивать флажки через буреломы – дело нелегкое. К тому же по сугробам особо не побегаешь – здесь снегоход нужен. А для заправки машины – несколько литров бензина, — пояснил специалист. — Все это выливается в немалые затраты.

При благоприятном исходе охоты нередко на победителей обрушивается не слава и лавры, а народный гнев. Защитники природы при этом называют героев чуть ли не главными злодеями, и дело доходит до самых диких обвинений. У тех буквально руки опускаются, и исчезает весь смысл их стараний.

С волками жить

Эксперты зафиксировали в последнее время рост числа волков на территории Карелии.

Хищники стали чаще подходить к населенным пунктам. Время от времени разбойному нападению волков подвергаются домашние питомцы. Очевидцы рассказывают о встрече с хищниками на собственном придомовом участке.

Что делать тем, к кому во двор наведался лесной гость? Палить из ружья в населенных пунктах категорически запрещено — предполагается ответственность стрелка перед законом в виде огромного штрафа плюс куча других неприятных последствий. Поэтому гражданам, к кому пришел во двор хищник, придется ограничиться криком «А ну кыш отсюда!» или вызовом МЧС...

Те охотники, кому все-таки повезло пристрелить матерого хищника, стараются не афишировать свой ценный трофей во избежание административной ответственности. Мы же знаем: закон что дышло - куда повернешь, туда и вышло. Мероприятие по регулированию численности волков иногда может превратиться в незаконную охоту, а обычный охотник — в браконьера. Тогда вместо премии можно схлопотать административное правонарушение и возмещение ущерба за убитого волка как охотничьего ресурса. Кстати сказать, вырученная сумма «ущерба» по закону должна пойти на восстановление популяции волка.

Как показывает практика, закон «встал грудью» на защиту серых хищников, численность которых достигла угрожающих масштабов. Жалкие потуги борьбы с волками до сих пор настолько ничтожны, что волчий вопрос остается так и не решенным. По-прежнему люди боятся выходить из дома в темное время суток и встречают детей из школы.

«Охотинспекторы прилагают усилия для увеличения добычи хищников. На данный момент охотники добыли на территории республики 172 особи волка. В том числе в Пряжинском районе —17 особей. Проводится подготовка к проведению мероприятий по отстрелу конфликтных животных, — сообщило в начале января Управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия и обещало к 10 января (!) все вопросы решить... Но волки не умеют читать распоряжения чиновников, и по-прежнему новостные ленты пестрят сообщениями о разодранных хищниками в том или ином селе собаках, о волчьих «прогулках» по улицам не только деревень, но и городов Карелии. // Фото: unsplash.com; скриншот видео «ГТРК «Карелия»; Алина Гапеева