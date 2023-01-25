25 января 2023, 19:47
У легкового автомобиля во время движения отвалилось колесо
Инспекторы ДПС помогли автоледи в сложной ситуации
Девушка попала в сложную ситуацию, находясь за рулем Renault в Петрозаводске. У нее прямо во время движения отвалилось переднее колесо, сообщили в Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС Иван Билык и Кирилл Сендо увидели иномарку со включенной аварийкой, рядом стояла автомобилистка.
Они подошли, чтобы помочь, устранили неисправность и поехали дальше. Девушка поблагодарила полицейских. // фото: ГИБДД Петрозаводска