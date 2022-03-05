Остановку транспорта запретят у речного вокзала в Петрозаводске

В Петрозаводске изменится организация дорожного движения у Онежской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 27 марта в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов, рядом с Петровским сквером, Александровской пристанью и водным вокзалом будет запрещена остановка транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность на участке для водителей и пешеходов и облегчить движение туристических автобусов. Для автобусов возможность остановки здесь сохранится.

Мэрия просит водителей руководствоваться установленными дорожными знаками и Правилами дорожного движения. Фото pixabay.com/Mikes-Photography