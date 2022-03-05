Дети-сироты могут получить более миллиона рублей на покупку жилья

В Петрозаводске дети-сироты могут получить выплату на покупку жилья. Эта выплата единовременная, а ее размер составляет 1 113 966 рублей, рассказали в пресс-центре мэрии.

Для ее получения дети-сироты, достигшие 23 лет и имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, могут обратиться с заявлением в региональное министерство соцзащиты в Петрозаводске.

В мэрии добавили, что единовременная выплата является дополнительной мерой соцподдержки. (фото pixabay.com, mastersenaiper)