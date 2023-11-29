Опубликованы кадры с места серьезного пожара в Петрозаводске

В сети появились фотографии с места серьезного пожара, произошедшего вечером 28 ноября на улице 9 января в Петрозаводске. Кадры публикует группа пожарной части Соломенного.

Напомним, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 16:50. Сообщалось о пожаре в деревянном доме, в котором располагались 12 квартир. На месте работали два с половиной десятка пожарных.

Из горевшего дома были спасены четыре человека. Одна из женщин серьезно пострадала. Она получила ожоги 25% площади тела и была доставлена в реанимацию.

Причиной случившегося может быть поджог. // Фото: vk.com/public190570976