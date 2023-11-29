Убийство водителя 25-летней давности раскрыли в Петрозаводске

В Петрозаводске раскрыто убийство, совершенное в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в августе 1998 года на Суоярвском шоссе в карельской столице было совершено убийство водителя грузовика. Бандиты стремились завладеть транспортным средством. Позднее тело убитого было найдено закопанным в песчаном карьере в Кондопожском районе.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, а в 1999 году предварительное следствие по делу было приостановлено. Его возобновили только летом 2022 года. Следователями в результате кропотливой работы был установлен житель Курска, совершивший это убийство. На допросе он признал свою вину. Его сообщник к этому моменту уже умер.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Lilartsy