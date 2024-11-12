Опубликованы кадры с места пожара в заброшенном доме в Петрозаводске

Пресс-служба МЧС Карелии опубликовала кадры с места пожара, который случился сегодня утром на улице Черняховского в Петрозаводске.

Напомним, что огонь в неэксплуатируемом здании вспыхнул около 5 часов утра. Несколько пожарных расчетов были подняты по тревоге.

По данным МЧС, дом расселен, в нем никто не жил. К 6:42 пожар удалось ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.

От министерства к тушению огня привлекались восемь единиц техники и 21 спасатель. // Фото МЧС