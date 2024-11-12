12 ноября 2024, 08:09
Происшествия

Несколько пожарных расчетов подняты по тревоге в Петрозаводске

Утром 12 ноября заброшенное строение полыхало в карельской столице

Сегодня утром в Петрозаводске произошел серьезный пожар. Вспыхнуло неэксплуатируемое строение на улице Черняховского, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около пяти часов утра. Для борьбы с огнем по повышенному номеру вызова были привлечены несколько пожарных расчетов.

Причины возгорания в заброшенном строении пока не известны. Подробности инцидента выясняются. // Фото: freepik.com / Ilovehz

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