Несколько пожарных расчетов подняты по тревоге в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске произошел серьезный пожар. Вспыхнуло неэксплуатируемое строение на улице Черняховского, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около пяти часов утра. Для борьбы с огнем по повышенному номеру вызова были привлечены несколько пожарных расчетов.

Причины возгорания в заброшенном строении пока не известны. Подробности инцидента выясняются. // Фото: freepik.com / Ilovehz