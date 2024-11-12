Работник погиб во время обеденного перерыва в Петрозаводске

В Петрозаводске работник строительной компании погиб во время обеденного перерыва. Государственная инспекция труда начала расследование, сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции, 5 ноября крановщик во время обеденного перерыва покинул свое рабочее место и не вернулся. Вскоре тело работника было обнаружено за пределами стройплощадки, которая располагается в центре карельской столицы.

По результатам расследования несчастного случая будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах случившегося. // Фото: unsplash.com / Ioetech