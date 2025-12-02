Опасность БПЛА вновь объявили в Ленобласти

Второй раз с начала недели в Ленинградской области объявляется опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета»,

- написал чиновник.

Напомним, 1 декабря в Ленобласти также объявлялась тревога. Над регионом были сбиты 4 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.