ОМОДА: успех на российском рынке и премия «Автомобиль года – 2023»

Молодой автомобильный бренд, который только год назад вышел на российский рынок, уже сумел завоевать любовь и доверие автолюбителей по всей стране

Автомобиль OMODA C5 недавно получил престижную награду «Автомобиль года – 2023». Неудивительно, что эта новая марка привлекает все больше внимания автомобильной общественности.

В народном голосовании, в котором с 3 апреля по 30 сентября приняли участие более одного миллиона человек, кроссовер удостоился максимального количества баллов в номинации «Компактный внедорожник». Потребители отдают предпочтение этой модели за эффектный дизайн, передовые технологии, непревзойденный уровень комфорта, эргономики и безопасности. Выбор автолюбителей в полной мере отражает результаты успешной деятельности марки OMODA на российском рынке.

В Карелии марка присутствует всего пару месяцев, но представители официального дилера OMODA К-Моторс отмечают, что внимание местных автолюбителей к моделям бренда растет с каждым днем. Бестселлер OMODA C5 проявил себя особенно ярко, став настоящей звездой региона. На карельских дорогах все чаще можно увидеть этот автомобиль будущего.

Октябрь – особенный месяц для OMODA, бренд празднует первый день рождения. По этому поводу предлагаются очень приятные условия приобретения автомобилей. Для всех, кто мечтает стать владельцем OMODA, действует выгодная рассрочка*, условия которой дадут возможность планировать свой бюджет и наслаждаться комфортом нового автомобиля без дополнительных финансовых обременений. Подробную информацию и условия можно уточнить на сайте официального дилера К-Моторс.

Ассортимент моделей OMODA включает в себя не только популярный кроссовер C5 по цене от 2 309 900 ₽, но и OMODA S5, седан с элегантным дизайном и отличной динамикой, который в октябре можно приобрести по цене от 2 039 900 ₽, а также спортивную версию седана OMODA S5 GT, цена стартует от 2 489 900 ₽.

Дилерский центра OMODA группы компаний К-Моторс приглашает всех бесплатно испытать любую модель тестового парка на пробной поездке, где у вас будет возможность составить собственное мнение об автомобилях марки. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 8 (8142) 59 33 99, онлайн или приезжайте в К-Моторс на Лесной проспект, 55.

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