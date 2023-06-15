Олег Гаркуша стал ведущим фестиваля «Воздух Карелии»

Главное музыкальное приключение карельского лета начнется в эту пятницу, 16 июня, на вотчине Талвиукко в Чалне. Фестиваль «Воздух Карелии» (6+) стартует в 17:00, двери для поклонников живой музыки распахнутся с 16 часов. Заезжать в палаточный лагерь гости могут уже 15 июня.

Ведущим музыкального мероприятия станет шоумен, актер и участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша. Артист уже был ведущим музыкального фестиваля в нашей республике в 2013 и 2014 годах.

Гостей до 18 июня будут радовать своим творчеством более 40 исполнителей. Организаторы опубликовали схему фестиваля с указанием входных зон, зон питания, расположения двух сцен, туалетов.

В дни фестиваля между Петрозаводском и главного входа фестиваля будут курсировать специальные автобусы. // фото предоставлено организаторами фестиваля