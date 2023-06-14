Этот фестиваль рождается не из страха

Текст: Ольга Малышева

На бывшей первой площадке Онежского тракторного завода будет проходить фестиваль. Взглянула на афишу: «Заводъ». Но что-то смутило, пригляделась — тут же мягкий знак: «Заводь. Междисциплинарный фестиваль об индустриальном прошлом и творческом будущем Петрозаводска».

Брутальный завод и ничуть не индустриальная, а, скорее, романтическая тихая заводь в стороне от основного течения реки. Как же они сочетаются?

С этим вопросом я и пошла к креативному директору фестиваля «Заводь» Анне Поташовой.

Анна Поташова

— Хорошо, что вы задаете этот вопрос. «Заводь» – это название нашей студии, команды, которая работает над проектом. Когда мы его обсуждали, то сознательно заложили такую нестыковку. Если говорить объективно, то Петрозаводск сегодня далеко и давно не индустриальный город, но завод звучит в его названии. У многих городов есть индустриальная история, но так, чтобы она была отражена в имени, – большая редкость. Завод всегда считывается.

Заводь же — это не только тихое место без течения или с течением назад, но еще и место для размышлений, для рефлексии...

— Какова же цель этого фестиваля?

— В этом событии об индустриальном прошлом и творческом будущем города мы объединяем два проекта. Первый — большой исследовательский: «Цифровой архив индустриального наследия Петрозаводска», который мы ведем с Галереей промышленной истории. В нем мы стараемся найти новые актуальные формы разговора о заводской и городской истории.

Второе направление — про творческое будущее города, это проект общества СreatePtz, где мы пытаемся выстраивать кооперации творческих людей между собой и бизнесом. Это взаимодействие может приносить какую-то прибыль и устойчивость развития, но при этом вся наша команда делает это с привязкой к смыслам, которые мы находим в заводской истории, в месте, где мы проводим фестиваль. Так происходит соединение двух этих направлений проекта: мы говорим об индустриальном прошлом, погружаемся в него, для того чтобы выстроить творческое будущее города.

— А с этого места поподробнее. Как индустриальное прошлое может помочь выстроить неиндустриальное (творческое) будущее?

— Дело в том, что, работая с историей, мы имеем дело с памятью. Но она субъективна, порождает истории реальных людей и те, что рождаются у творцов. Художники начинают взаимодействовать с темой индустриального прошлого, опираются на историю, собственные ощущения и создают нечто новое.

У нас есть три больших подготовительных проекта. Это лаборатории «Рабочий костюм», где работали дизайнеры одежды, «Заводской плакат» для графических дизайнеров и лаборатория фотографов «Индустриальный этюд». Все участники прошли путь от прошлого (архивы, заброшенные промплощадки) к настоящему (посещение действующих предприятий, общение с работниками) и к возможному будущему, которое раскрывают в своих работах.

Их проекты и дадут ответ на вопрос, каким может быть индустриальное будущее в нашей странной ситуации, когда завода нет, да и индустриализация — не ключевая тема для города и республики.

Так, участники лаборатории «Рабочий костюм» разрабатывали концепцию рабочей одежды творческих инженеров креативной индустрии, тех, кто сегодня занимается фото и видеосъемкой, кто придумывает проекты, реализует их. Они изучили, как рабочая одежда была представлена в советском дизайне, побывали на территории завода и, пропустив усвоенное и увиденное через себя, создают свой проект.

То же самое с плакатистами. Они изучили архивы, обращались к творчеству художников русского авангарда, были на современных предприятиях, посмотрели, как там представлен жанр производственного плаката, поняли, где есть вопросы, задачи, нерешенные проблемы, насколько актуален этот жанр... Все плакатисты искали решения для настоящего и будущего в опоре на прошлое. И это будет очень заметно в работах. На выставке мы предложим зрителям назвать, на кого, на какие работы ссылаются наши графические дизайнеры.

С фотографами получилось еще интереснее. Каждый участник готовил личный проект. Кто-то сочетал свои фотографии с архивными, кто-то печатал снимки на стеклах тракторов, которые нашли в здании ГСКБ…

Фотографы на "Петрозаводскмаше"

Получается, что историей пронизан каждый проект, но она раскрывается не стереотипно, не догматично. У нас нет единого понимания индустриальной истории, поэтому мы можем представить свое видение и в каждой работе найти общее направление движения вперед.

Помимо визуальных работ, на фестивале будет представлена и музыкальная программа.

Важной частью фестиваля станут беседы, размышления о том, как мы можем двигаться вперед. Открывает его общегородская дискуссия «Завод и город».

Среди приглашенных специалистов — Мария Туркина, продюсер российского фестиваля «Ночь заводов», куратор «Уральской индустриальной биеннале современного искусства». И завершится фестиваль беседой — впечатлением, где мы надеемся узнать, какой отклик нашли работы художников, исследования, которые мы представили, как мы можем в этой теме развиваться.

Фестиваль — это три дня, три части: погружение, исследование, которое каждый может провести на территории фестиваля, и обмен мнениями о том, как развиваться дальше.

— Можете ли вы назвать участников своей команды?

— Это странная большая семья-деревня. Мы инициировали этот проект с Викторией Никитиной. Галерея промышленной истории, директором которой она является, собирает архив. Он пока хранится за закрытыми дверями, потому что нельзя сразу все оцифровать и невозможно все выставить на стену. Возникла идея — дать людям возможность познакомиться с ним на фестивале, чтобы эта информация начала жить в городе, работать.

Опорой стала работа креативного сообщества, которые уже с 2021 года развивают проекты на этой территории.

Мы хотим в будущем зайти в заводские цехи, превратить их в культурное пространство, и третий год стараемся развивать такие проекты, которые формируют кооперацию. А вот арт-пространство «Синий коридор» с его маленькими мастерскими, фотографами, видеографами уже в заводском корпусе. Резидентами фестиваля стали Юля Утышева — куратор фотолаборатории, Алексей Бабенко и его команда будут работать с видеопроекцией. Для них это тоже шаг в будущее, они не каждый день занимаются такими проектами. А ребята, которые работают в мастерских «Синего коридора», стали героями нескольких фотопроектов. Команда большая, каждый занимается какой-то частью фестиваля, это дает возможность сделать масштабную по наполнению программу.

Чем хорош формат фестиваля? Мы, CREATE, «Охта», Галерея промышленной истории, «Синий коридор» работаем сами по себе, а фестиваль, как ярмарка, собирает всех. Показали, кто что умеет, пообщались друг с другом, собрали все что можно и двинулись вперед.

— Какого же результата вы ждете от фестиваля?

— Надеюсь, что это будет яркая точка первого года нашего исследовательского проекта. Мы, конечно, понимаем, что тема специфичная, подходы специфичные, что на «Воздух» , который пройдет в это же время, придет больше людей. Но, зная, насколько важным был завод для горожан, надеюсь, что многие воспользуются возможностью посмотреть на территорию, получить новые впечатления, узнать, что здесь помнят об истории завода и его людях. Мы сделали фильм о заводчанах, потому что хотим знать о них. Это важно.

Виктор Хайкичев. Кадр из фильма "Заводчане"

В 2017 году мы делали здесь фестиваль. Он назывался «15х17», шел три дня. Тогда было непонятно, что здесь происходит: началась застройка территории, и было страшно, что здесь ничего не останется. Та история про страх... Это была первая проба фестивального движения. Мы ее забросили… А сейчас, многое переосмысливая, операясь на прежний опыт, общаясь с бизнесом, который занимается этой территорией, я снова подхожу к этому пространству и понимаю, что сейчас мы делаем что-то более устойчивое. Этот фестиваль не из страха, а из желания узнать, исследовать и развивать. Сейчас я верю, что будет продолжение. И дальше мы будем становиться более понятными.

Фестиваль — это яркий момент, фейерверк, но это и планомерная работа, которая никогда не останавливается. Уже ждут новые проекты, которые мы захотим представить на площадке ОТЗ, мы отсюда никуда не уйдем. Тем более что в следующем году 250 лет Александровскому заводу — прадедушке Онежского тракторного. //Фото предоставлено Анной Поташовой