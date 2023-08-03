Окровавленного мужчину нашли на улице в карельском городе

В полицию Сегежи поступило сообщение от прохожих, которые заметили на улице окровавленного мужчину. Его доставили в больницу, где пострадавшему оказали помощь. Медики обратились в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый выяснил, что в компании злоупотребляющих алкоголем горожан произошел конфликт. Один из участников компании, 41-летний мужчина, приревновал свою подругу. Сначала он угрожал приятелю расправой, а потом ударил ножом в шею. Раненого выгнали на улицу.

Возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый признал вину. // Фото: unsplash.com / lilartsy