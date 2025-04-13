Огромная труба упала с большегруза на ходу в Петрозаводске

Вечером 12 апреля в Петрозаводске на Древлянском кольце произошел необычный инцидент. Он попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 18:06. На кадрах видно, как с большегруза, который выехал на кольцо, упала гигантская труба. Она рухнула на проезжую часть прямо перед легковыми автомобилями.

В результате инцидента никто не пострадал. Трагедии удалось избежать чудом. © «Петрозаводск говорит»