04 апреля 2024, 09:49
Огромная очередь из фур образовалась на подъезде к Петрозаводску
Большегрузы не пускают в город, они встали на обочинах
Из-за вызванного непогодой транспортного коллапса в Петрозаводск не пропускают фуры. Большегрузы на въезде разворачивают наряды ГИБДД.
В результате на обочинах скопилось множество грузовиков и фур, вереница растянулась на километры.
Напомним, в Петрозаводске ввели режим ЧС, в рамках которого действуют экстренные меры. В том числе это и запрет въезда в город для большегрузов. // фото, видео: «Петрозаводск говорит»