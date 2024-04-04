Огромная очередь из фур образовалась на подъезде к Петрозаводску

Из-за вызванного непогодой транспортного коллапса в Петрозаводск не пропускают фуры. Большегрузы на въезде разворачивают наряды ГИБДД.

В результате на обочинах скопилось множество грузовиков и фур, вереница растянулась на километры.

Напомним, в Петрозаводске ввели режим ЧС, в рамках которого действуют экстренные меры. В том числе это и запрет въезда в город для большегрузов. // фото, видео: «Петрозаводск говорит»