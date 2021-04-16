Официальный курс евро снизился на 1,77 рубля

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль существенно укрепился к основным зарубежным валютам, следует из данных регулятора.

Так, курс евро упал сразу на 1,77 рубля. Европейская валюта теперь оценивается в 90,46 рубля. Доллар подешевел на 1,43 рубля до отметки в 75,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,58 рубля до 82,26 рубля.

Напомним, накануне курсы валют выросли примерно на полтора рубля. Еще днем ранее они, наоборот, упали примерно на это же значение. Фото vladtime.ru