Официальный курс евро снизился еще на рубль

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 7 апреля. Рубль продолжает рост, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 1,13 рубля. Европейская валюта котируется на уровне 90,60 рубля. Доллар подешевел на 76 копеек до отметки 82,60 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/Bru-nO