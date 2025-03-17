17 марта 2025, 18:35
Одну из улиц Петрозаводске закроют для проезда грузовиков
Нововведения начнут действовать в следующем месяце в Октябрьском районе
фото: freepik.com
В Октябрьском районе изменится схема движения, предупредили городские власти. Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств.
С 8 апреля грузовым автомобилям запретят ездить по Мурманской улице в Петрозаводске. В администрации карельской столицы нововведения объяснили повышением безопасности дорожного движения.
В связи с грядущими изменениями водителей попросили быть внимательными.