17 марта 2025, 18:35
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Одну из улиц Петрозаводске закроют для проезда грузовиков

Нововведения начнут действовать в следующем месяце в Октябрьском районе
фото: freepik.com

В Октябрьском районе изменится схема движения, предупредили городские власти. Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств.

С 8 апреля грузовым автомобилям запретят ездить по Мурманской улице в Петрозаводске. В администрации карельской столицы нововведения объяснили повышением безопасности дорожного движения.

В связи с грядущими изменениями водителей попросили быть внимательными.

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Октябрьский район