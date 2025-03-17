Одну из улиц Петрозаводске закроют для проезда грузовиков

В Октябрьском районе изменится схема движения, предупредили городские власти. Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств.

С 8 апреля грузовым автомобилям запретят ездить по Мурманской улице в Петрозаводске. В администрации карельской столицы нововведения объяснили повышением безопасности дорожного движения.

В связи с грядущими изменениями водителей попросили быть внимательными.