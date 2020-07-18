18 июля 2020, 16:59
Один человека пострадал в аварии на Лесном проспекте в Петрозаводске
Пользователи соцсетей утверждают, что легковая машина задела болшегруз, отчего ее внесло на разделительную полосу
В ДТП, которая произошла в субботу днем на Лесном проспекте в карельской столице, пострадал один человек. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария случилась недалеко от пересечения проспекта с улицей Хейкконена. Подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» утверждают, что легковая машина столкнулась с фурой, которая двигалась в попутном направлении.
Судя по снимкам, размещенным там же, от легкового автомобиля мало что осталось. Состояние пострадавшего и характер травм пока не сообщаются.
Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"