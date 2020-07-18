Автомобиль протаранил разделительное ограждение в Петрозаводске

На Лесном проспекте в Петрозаводске автомобиль вылетел на разделительную полосу, протаранив разделительное ограждение. Авария произошла 18 июля в 12:40.

Как видно на записи с камер «Ситилинка», легковая машина двигалась на большой скорости. При этом МЧС Карелии сообщило, что причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей. Для ликвидации происшествия привлекались шесть человек и две единицы техники.

Информация о пострадавших уточняется. Момент аварии смотреть с 50 секунды: