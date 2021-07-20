Объявляем июльскую победительницу конкурса «Лето, солнце, бикини!»

Настала пора назвать победителя июля фотоконкурса «Лето, солнце, бикини!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Редакция признала лучшим кадром фото Натальи Коноваловой с маленьким сыном.

«Лето провожу с сынулей. Каждый день отдыхаем на пляже в Песках, выезжаем на природу», — написала Наталья Коновалова.

Поздравляем победителя! Наталье Коноваловой достанется приз — профессиональная фотосессия с фотографом Еленой Аляхнович. Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Конкурс «Лето, солнце, бикини!» продолжается! Ждем от вас пляжных фотографий с морских курортов и карельских озер! Фотографируйте друг друга и самих себя и отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу) с пометкой «Лето, солнце, бикини!».

Напишите несколько слов о своем летнем отдыхе в Карелии или за ее пределами и не забудьте указать имя и фамилию. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителя каждый месяц выбирает редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 30 сентября 2021 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: hotelpresent.ru