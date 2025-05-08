Объявлено имя нового папы римского

В Ватикане выбран новый папа римский. Об этом сообщил канал Vatican News.

Новым главой Римско-католической церкви стал кардинал из США Роберт Плево. Он взял себе имя Лев XIV. Новому понтифику 69 лет.

Прево является членом ордена Святого Августина. Он долгое время служил в Перу, а затем занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане - управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру.

Отметим, что выборы нового папы римского начались 7 мая. Конклав не сразу смог избрать нового понтифика. © «Петрозаводск говорит»