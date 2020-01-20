Объявлена дата проведения «Лыжни России -2020»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2020» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни». В этом году в Карелии соревнования пройдут 8 февраля на республиканском спортивном комплексе «Курган», сообщили в пресс-службе Минспорта РК.

С 22 января по 2 февраля открыт электронный сервис для приема заявок.

С 3 по 7 февраля с 10:00 до 17:00 работает комиссия по допуску участников, прием заявок, выдача номеров по адресу: Петрозаводск, ул. Герцена, 1.

8 февраля с 10:00 до 11:30 пройдет регистрация участников на месте старта, Курганский проезд, 3, РСК «Курган».