Общественность Петрозаводска выступила на стороне осужденных

Последствия голодовки в колонии №9 обсуждали члены республиканской комиссии по помилованию. Они побывали в колонии на Южной промзоне и пообщались с теми осужденными, которые с помощью такой крайней меры, как голодовка, выразили свой протест.

По просьбе комиссии по помилованию прокуратура республики проверила факт голодовки и жестокого обращения в колонии с осужденными. Результаты проверки огласили на том заседании. Оказалось, что голодовка, о которой сообщалось в разных СМИ, действительно проходила. Осужденные так выразили протест против неудовлетворительных условий содержания: нормы жилой площади не соблюдались, в камерах отсутствовала вентиляция, не хватало средств гигиены, а качество и ассортимент пищи оставляли желать лучшего.

Прокурорская проверка возымела действие. Председателем комиссии по помилованию в РК была в те годы Людмила Косюк. Она сообщила, что были выделены дополнительные деньги на пополнение ассортимента продуктов питания, заменен повар колонии. Другие меры тоже были приняты – к примеру, нуждающимся оказана медицинская помощь. Все это позволило снизить накал страстей в колонии, голодающие прекратили акцию протеста. Кроме того, сами члены комиссии по помилованию побывали в колонии, чтобы увидеть, как резолюция работает, своими глазами. Адвокат Светлана Вечерская сообщила: «Впечатления неплохие. Администрация колонии старается сделать все, чтобы осужденные нормально отбывали наказание, чтобы они могли трудиться, у них подсобное хозяйство существует». Светлана Вечерская и Марат Тарасов побеседовали с теми, кто направил просьбу о помиловании в их комиссию. Оба осужденных были молоды, у обоих были дети. Но, как отметили члены комиссии, желания исправиться они не проявили. Кроме того, жена одного из них просила не удовлетворять просьбу мужа. Что комиссия и сделала. Оба ходатайства были отклонены.

На более чем три часа в Петрозаводске застыли троллейбусы в районе проспектов Комсомольского и Невского, а также улицы Ровио. Троллейбусы на всех маршрутах, ведущих на Кукковку, встали в полдень. Сбой в работе городского транспорта произошел из-за обрыва силового кабеля, принадлежавшего городским энергетикам. Он был подключен к подстанции в районе нового троллейбусного депо. Массовая остановка крупного общественного транспорта создала напряженную обстановку на дороге. Естественно, пассажиры выражали свое недовольство. Единственные, кто выиграл от этого – это водители маршрутных такси. Именно им пришлось стать связующим звеном между Кукковкой и центром города. А троллейбусы ожили и двинулись по своим маршрутам лишь около 15.30.

Два города-юбиляра Петербург и Петрозаводск в 2003 году, когда им исполнилось по 300 лет, продолжали обмениваться подарками, поздравлениями и делегациями. В порт столицы Карелии прибыл теплоход из северной столицы «Валериан Куйбышев». На его борту были студенты и преподаватели, участники первого Морского фестиваля.

Гости прибыли в Петрозаводск всего на один день, и он был расписан под завязку. В Карельском педагогическом университете, например, состоялась экскурсия в музей истории этого вуза, а также в лабораторию физической электроники. Ее научным руководителем был профессор Саул Давидович Вагнер. Некоторые участники фестиваля были выпускниками питерской «корабелки», так они называли свой вуз. «Как я шутил, Ленинград – город очень маленький. Куда не пойдешь – везде на корабела попадешь. В любой организации, везде. И эти личные контакты, как вы понимаете, дают гораздо больше, чем официальные обращения», - отметил Михаил Ревков, доцент Морского технического университета (СПБ). И выпускники «корабелки» помогали своему вузу в меру своих возможностей: кто-то организовывал практику для студентов, кто-то, опираясь на многолетний опыт, читал лекции, кто-то поддерживал материально. Но самое главное – и вуз не забывал о своих выпускниках: «Наша кафедра организовалась в 1961 году, молодая кафедра ядерной энергетики. Уже начиная с 1963 года все выпускники были записаны в нашем журнале». Директор Межвузовского координационного центра Владимир Зайцев добавил: «Был такой знаменитый баскетболист Александр Белов. Он наш выпускник. И ежегодно проводили собрание. И кто получал первое-второе место, получали торт от наших выпускников».

О таком взаимодействии гости рассказали на конференции «Выпускник и Альма-матер». Вообще, Петрозаводск одним из пунктов круиза стал неслучайно: «Мы недалеко! Мы практически соседи. И это сказалось на выборе круиза, маршрута. И потом – Петрозаводск тоже город морской!» Юбилеям наших северных городов, связанных с именем Петра Первого, и был посвящен первый Морской фестиваль-круиз.

Таким было 21 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.