Общецерковный суд РПЦ запретил в служении Костомукшского епископа

Высший общецерковный суд запретил в священнослужении епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), сообщает РИА Новости.

Параллельно суд рассмотрел аналогичное дело епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина).

"Высший Общецерковный суд, обстоятельно рассмотрев поступившие материалы и свидетельства священнослужителей и мирян, опрошенных в ходе расследования обвинений, также заслушал пояснения епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина). По итогам рассмотрения дел Высший общецерковный суд признал обоих архиереев виновными в совершении церковных правонарушений и определил им наказание в виде запрещения в священнослужении",

– говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Еще 18 мая епископ Игнатий по решению патриарха был отстранен до решения суда от управления епархией. В указе предстоятеля Русской православной церкви упоминалось о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес архиерея в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархией.

"Признать епископа Игнатия (Тарасова) виновным в поведении, подпадающем, в том числе, под апостольские правила 25 и 42, приведшим к существенному расстройству епархиальной жизни в ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии",

- говорится в постановлении Высшего общецерковного суда, опубликованном на сайте Московского патриархата.

25-е Апостольское правило говорит о том, что "епископ, или пресвитер (священник - ред.), или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе (похищении или насильственном отнятии - ред.) обличенный, да будет извержен от священного чина".

Правило апостолов №42 устанавливает, что "епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен".

В постановлении суда относительно Игнатия говорится, что он должен быть запрещен в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также призван "к покаянию и деятельному исправлению". Решение суда, в соответствии с "Положением о церковном суде Русской православной церкви", направлено на рассмотрение патриарха Кирилла и вступит в силу с момента его утверждения предстоятелем.

При этом суд направил ходатайство патриарху, чтобы, "учитывая состояние здоровья престарелой матери епископа Игнатия (Тарасова)", направить его в один из монастырей Челябинской митрополии "с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении епископа Игнатия". Место пребывания для несения покаянных трудов также определит патриарх.

Решение Высшего общецерковного суда может быть обжаловано на ближайшем Архиерейском соборе, который состоится в ноябре этого года.

Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.

«Петрозаводск говорит» ранее подробно писал о том, что стало причиной суда и жесткого решения.

Скандалы сопровождали Игнатия всю его церковную карьеру. В церковных кругах у костомукшского епископа была кличка «Анаксиос» – непонятная для мирян, но крайне обидная для представителя духовенства. Когда в 2000 году его рукополагали в священники, однокашники – студенты Санкт-Петербургских Духовных школ – стали выкрикивать это слово, в переводе с греческого означающее «недостоин». На тот момент это был случай, беспрецедентный в истории Русской православной церкви.

Фото с сайта ptzgovorit.ru