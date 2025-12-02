Обломки БПЛА упали в Ленобласти

В результате утренней атаки беспилотников на Ленинградскую область были сбиты БПЛА в Лужском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По результатам утренней атаки БПЛА на месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы»,

- рассказал чиновник.

Напомним, опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе 2 декабря в 6 часов утра. В 9:30 она была отменена. 1 декабря область также подвергалась атаке БПЛА.