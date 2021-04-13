Облицовка фасада рухнула на прохожих в Москве

Инцидент произошел на Гоголевском бульваре в Москве, передает РИА Новости. По тротуару шли люди, когда на них сверху полетели части облицовки фасада здания. Прохожим потребовалась помощь медиков.

Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее в центре Санкт-Петербурга на прохожих рухнула штукатурка. В результате пострадал 26-летний молодой человек. Инцидент также попал на видео. (фото Григорий Сысоев, iz.ru)