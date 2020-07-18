О гибели детей на дорогах заговорили в правительстве Карелии

В правительстве Карелии ровно 20 лет назад всерьез заговорили об обеспечении безопасности дорожного движения. Среди множества вынесенных на повестку дня вопросов обсуждались, например, такие темы, как состояние аварийности на автотранспорте, итоги работы автомобильной магистрали Петербург-Мурманск и прочее. Разговор также зашел о повышении культуры поведения подростков на дорогах.

Про опасности дорожного движения невольно вспоминаешь на таких авторалли, как у нас в Карелии - «Белые ночи», когда скорости достигают 200 километров в час. К чести работников ГИБДД города Лахденпохья, шестые по счету авторалли обошлись без происшествий. А вот шестой велопробег, который был организован в те же дни в Кондопоге, завершился трагически — погиб 16-летний мальчик. Именно с этой печальной информации началось заседание республиканской комиссии по безопасности дорожного движения, ее возглавлял первый вице-премьер правительства Виктор Масляков.

Жесткий требовательный тон руководителя правительства по отношению ко всем участникам этого совещания (а здесь впервые собрались вместе представители ГИБДД и руководители районов) был понятен. Ведь речь шла о гибели детей. Ничего не смогли противопоставить конкретным фактам ни представители АО «Кондопога», отправившая 37 велосипедистов без машины сопровождения и врача, ни работники ГИБДД Прионежского района, где по халатности родителей погиб 7-классник, а двое 9-классников остались калеками. За прошедшие четыре месяца погибло пять, а более шестидесяти детей получили ранения. Комиссия приняла постановление с конкретными поручениями в адрес глав местного самоуправления. К сожалению, никто из руководителей МВД республики не присутствовал на этом совещании, и в этом тоже все почувствовали отношение к проблеме.

Также на заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения шел разговор о том, что для обеспечения этой самой безопасности необходимы средства, техника и новейшая аппаратура. А у нас не редки были ситуации, когда светофор на значимом участке дороги выходил из строя, и неделями его не могли починить. Участники совещания смогли ознакомиться с оборудованием нового образца, которое использовала служба ГИБДД. Технические средства, используемые в работе ГИБДД, служат общему благу. Они обеспечивают безопасность дорожного движения.

К сожалению, такой современной техники, как на выставке, было мало в те годы на вооружении стражей порядка. С трудом удавалось оснастить районные патрули хотя бы автомобилями. Современные радиостанции пока имелись только в Петрозаводске. И компьютеры тоже были пока только в столице Карелии. Все петрозаводчане, получившие водительские удостоверения, оказались в базе данных, что было в новинку.

«Кроме того, с помощью цифровой камеры можно сразу же заснять место ДТП, чтобы потом более детально можно было нарисовать съему, разобраться, как оно произошло», - пояснил Олег Тараканов, программист регионального отдела ГИБДД при МВД РК. Ну а этот прибор, конечно, знает каждый водитель, он фиксирует скорость.

«Необязательно сидеть для этого в кустах, - засмеялся Сергей Савиновский, инженер по спецтехнике ГИБДД РК. - Этот прибор действует от 300 до 800 метров, это дальность его действия».

И наконец, прибор для проверки документов: водительских удостоверений, технического паспорта — не поддельные ли они? Проверили удостоверение журналиста на приборе — все нормально.

«Участники движения стали более грамотные. Поэтому у нас и появилась такая техника. Чтобы мы смогли доказать нашу правоту», - отметил Савиновский. На республиканской комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение: изыскивать средства — спонсорские или за счет местных ресурсов — на приобретение такой техники.

Таким было 18 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.