Новый сервис Уралсиба: лизинг техники и автомобилей через онлайн‑банк

Бизнес‑клиенты банка могут подать заявку на лизинг онлайн и получить решение за час

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб добавил в онлайн‑банк для бизнеса — Уралсиб Бизнес Онлайн — сервис подачи заявок на лизинговые продукты. Лизинг помогает компаниям и предпринимателям приобретать автомобили, спецтехнику и оборудование, не отвлекая оборотные средства.

Сервис доступен клиентам банка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Заявку на финансирование можно подать в любое удобное время в разделе «Сервисы» → «Лизинг для юр. лиц и ИП». Решение по заявке – в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

Уралсиб предлагает комплексные решения для малого и среднего бизнеса, развивая цифровые сервисы и сочетая финансовые продукты с удобными нефинансовыми инструментами. необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Подробности о продуктах и условиях можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Услуги лизинга предоставляются ООО «Интерлизинг», ИНН: 7802131219, ОГРН: 1027801531031, подробнее на https://www.ileasing.ru/

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