Новый проект заставил «заговорить» экспонаты Национального музея РК

Национальный музей Карелии представил новую интерактивную экспозицию «Истории Круглой площади». На презентации, которая прошла 13 марта, посетители увидели макет Круглой площади Петрозаводска в XVIII веке, бинокуляр с историческими панорамами в разные временные периоды, а также «погреб времени», в котором экспонаты сами рассказывают свои истории.

Открытие новой экспозиции в Национальном музее — это часть проекта «Интерактивная история», который осуществляется Фондом развития творческих индустрий и культурного туризма при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Карелия» в 2018-20 годах. Участники проекта — три российских музея (в Петрозаводске, Олонце и Куркиёки) и три музея в Финляндии.

Главной идеей проекта было вовлечь в сферу деятельности музея какой-либо объект культурно-исторического наследия, который находится рядом с ним. В Петрозаводске таким объектом стала Круглая площадь (нынешняя площадь Ленина).

На презентации публике представили результаты проекта: макет Круглой площади в XVIII веке, бинокуляр, который позволяет взглянуть на панораму площади в различные периоды времени и интерактивную экспозицию «Истории Круглой площади».

В процессе разработки еще находится мобильное приложение с использованием технологии трехмерного моделирования. Гости презентации уже смогли ознакомиться с ним с помощью шлема виртуальной реальности. Надев шлем, можно перенестись во времени, оказавшись на Круглой площади XVIII, XIX и XX века, посмотреть, как менялся ее облик: постоять на мощеном булыжником тротуаре, увидеть в центре площади памятник Петру I или пушку, установленную финнами во время оккупации Петрозаводска. По словам разработчиков приложения, детей от подобной «игрушки» просто не оторвать.

О том, что проект прежде всего нацелен на молодое поколение, говорила на презентации и его руководитель Елена Холодкова.

— Поскольку проект называется «ИнтерАктивная история», то и экспозиции должны были делаться по принципам интерактивности. Мы попытались соблюдать форматы, которые по-английски называются «brain-on» («включи мозг») и «hands-on» («включи руки»), а как мы их рассматриваем — «почувствуй, подумай» и «прикоснись, потрогай». Нам очень хотелось привлечь внимание жителей Петрозаводска, и особенно молодежи, к Круглой площади, по которой они, возможно, каждый день проходят, не замечая ее красоты и не зная или не вспоминая о ее богатой истории.

Научный сотрудник музея и активный участник проекта Екатерина Логвиненко провела для гостей экскурсию — продемонстрировала макет площади, на котором, помимо строений, можно разглядеть даже маленькие фигурки обитателей Петрозаводска XVIII века, научила пользоваться бинокуляром и проводила в «погреб времени», как назвал это подвальное помещение Михаил Гольденберг — оно находится ниже культурного слоя.

Именно там расположилась экспозиция «Истории Круглой площади». Её создатели взяли за основу метафору времени, старейшей городской площади как часового механизма, который отсчитывает историческое время Петрозаводска. Модель площади в виде солнечных часов вмонтирована в пол помещения — когда-то по тени от памятника Петру местные жители определяли время.

В виде песочных часов сделаны витрины, в которых выставлены предметы XVIII-XX веков из собрания музея, найденные реставраторами, строителями и музейными сотрудниками во время реставрационных и ремонтных работ в зданиях архитектурного ансамбля площади. Все эти артефакты рассказывают посетителям свои истории: об известных и неизвестных людях, которые жили или когда-то бывали на Круглой площади, о событиях, которые здесь происходили в разные века. Они оживают в аудио- и видеосюжетах, созданных сотрудниками музея, актерами и музыкантами. Игровые модули заставляют посетителей в непринужденной форме самим включиться в работу по изучению истории площади.

Екатерина Логвиненко

Куратор музейного проекта Олег Николаев, сотрудник санкт-петербургского бюро «АртТерра» , которого Михаил Гольденберг назвал «режиссером и сценаристом проекта», поделился с читателями портала «Петрозаводск говорит» своими впечатлениями от работы над созданием экспозиции.

Олег Николаев

— Вместе с коллегами из музея мы придумывали, как рассказать эти истории Круглой площади. Задача перед нами стояла трудная, потому что городская археология, это, по сути — мусор. И заставить этот мусор «рассказывать» очень непросто. Пришлось поднимать материалы, искать возможные варианты историй. Чтобы все это стало цельным, чтобы стало своеобразным театром, мы придумали несколько метафор времени, несколько часов, которые напрямую связаны с экспонатами. Потому что, когда время уходит, оно оставляет весь этот мусор, который мы должны как-то читать, считывать с него информацию.

Работа была очень сложная и увлекательная. Мы много делаем проектов, но этот можно назвать первой ласточкой — я больше ничего подобного не видел. Нам очень хотелось, чтобы это был «театр времени», где с помощью вещей мы разыгрываем различные истории. И даже кирпичи, на которые нанесена информация об экспонатах, очень важны. Как будто эти тексты вылезают прямо из стен здания. Словно бы площадь сама рассказывает с помощью кирпичей — она же каменная. Это очень важный момент, чтобы каждая деталь была не только практически или эстетически оправдана, а чтобы она была оправдана смыслом.

Как сказал Олег Николаев, сейчас музейщики часто работают с «голосами истории», стараются брать те предметы, которые имеют свою историю. Это может быть обычная ложка, но за ней стоит жизнь какой-то конкретной семьи, например. Но здесь экспонаты не имеют собственных историй, поэтому эти истории к ним «привязали».

— Мы совершили некий эксперимент. И это очень важно, потому что человек должен и к прошлому относиться творчески. Главное — включить этот механизм оживления прошлого в собственной памяти.

По словам директора Национального музея Михаила Гольденберга создатели экспозиции ориентировались не на экскурсионные группы, а на «одинокого странника», который приходит в музей. «Теперь ему есть раздолье, чтобы в результате игры что-то узнать».

Хельга Белянцева