Новые пожарные машины для районов Карелии пришли в Петрозаводск

Сегодня в Петрозаводск пришли три новые пожарные автоцистерны на базе шасси «Урал». Машины отправятся на службу в три района республики в отряды противопожарной службы, подведомственные госкомитету РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение недели новые пожарные машины войдут в боевой состав пожарных частей Лоухского, Прионежского и Муезерского районов Карелии. По объему воды одна такая машина сможет заменит 2-3 старых автоцистерны. Сотрудники отрядов противопожарной службы, где уже есть подобная техника, говорят, что на ней удобнее и быстрее работать.

Торжественная передача новой техники начальникам отрядов противопожарной службы республики пройдет 6 марта в поселке Мелиоративный Прионежского района и в поселке Лоухи, а в поселке Муезерский вручение ключей от современной автоцистерны состоится 11 марта.