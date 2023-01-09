«Нова» продает готовые квартиры по цене строящихся

Купить готовую квартиру в новостройке 2022 года в Петрозаводске по ценам строящегося жилья в январе – реально. Застройщик «Нова» заморозил на январь цены на оставшиеся квартиры во втором по счету дому ЖК «Карельский» на Кукковке. В продаже – двухкомнатные квартиры площадью от 52 до 55,5 квадратных метра.

«Карельский» - монолитный жилой комплекс с собственной детской и спортивной инфраструктурой. Дома оснащены паркингами, собственными автономными системами отопления и горячего водоснабжения, кладовыми и колясочными. Все это – на Кукковке, рядом – детская и взрослая поликлиника, парки. Магазины, школы и детсады, в том числе, в шаговой доступности.

Дом введен в эксплуатацию в конце декабря-2022. Это значит, что можно получить ключи в день сделки и планировать переезд хоть на следующий день. И, хотя дом уже готов, мы сохранили цены на январь на прежнем уровне. Это – редкая возможность начать новую страницу своей жизни в начале года. Тем более, следующий дом «Карельского» будет введен в эксплуатацию в 2023 году,

- отметила руководитель одела продаж «Новы» Анна Ануфриева.

Увидеть планировки во втором по счету доме ЖК «Карельский» можно на сайте застройщика, а подробности – узнать в отделе продажпо адресу: пр. Комсомольский, 29, тел. (8142) 59-47-47.

На правах рекламы. ООО Нова-Инвест», ИНН 1001258205.