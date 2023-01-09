Специалисты дали прогноз динамики рынка недвижимости

Негативный сценарий на рынке недвижимости в 2022 году не реализовался. Активная господдержка, профессионализм участников рынка и относительно плавная просадка экономики позволили «первичке» быстрее адаптироваться к новым условиям. Продление льготной госипотеки до 1 июля 2024 года даст возможность рынку новостроек продолжать стабилизироваться в 2023 году. Продажи на вторичном рынке в следующем году будут восстанавливаться. А цены на жилье, при отсутствии новых шоков, останутся примерно на уровне 2022 года, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Летом 2022 года на волне оптимизма застройщики ускорили вывод новых площадей на рынок. Но спад продаж в конце сентября привел к увеличению доли непроданного жилья в новостройках. Сохранение общей экономической неопределенности создает предпосылки к уменьшению объемов вывода новых площадей на рынок в 2023 году. Снижение совокупного объема строящегося жилья будет фактором поддержки высокого уровня цен.

С другой стороны, в 2023 году ужесточится политика Банка России в части дополнительного субсидирования ипотечных ставок застройщиками. Хотя еще не до конца ясны новые условия, в базовом сценарии предполагается рост средневзвешенной ипотечной ставки для кредитов под залог договоров долевого участия (ДДУ) с текущих менее 4% до 5-6% годовых. Реализация этого сценария позволит рынку стабилизироваться. Поэтому цены на жилье в новом году в среднем останутся на уровне 2022 года.

По результатам 2023 года ожидается небольшой рост количества проданного первичного жилья по сравнению с 2022-м – в пределах 5%. Впрочем, этот результат станет прежде всего эффектом низкой базы: в 2022 году совокупное количество сделок по ДДУ может составить около 670 тысяч, что на четверть меньше рекордного показателя 2021 года, когда были проданы почти 900 тысяч ДДУ. На результат 2022 года повлияли аномально низкие продажи в течение почти четырех месяцев, начиная с марта.

На вторичном рынке основной сдерживающий фактор – «перекос» ипотечных ставок по сравнению с новостройками. Тем не менее, жилье остается базовой необходимостью для населения. Поэтому сделки на «вторичке» в 2023 году будут продолжаться, их объемы останутся примерно на треть ниже показателей 2020-2021 годов, но могут вырасти на 20-25% по отношению к продажам 2022-го. В итоге рост цен на вторичное жилье по результатам 2023 года может составить 5-10%, при отсутствии новых значимых внешних потрясений.

В целом, рынок жилья в России в 2023 году, при сохранении текущей ситуации, продолжит динамику конца 2022-го, плавно адаптируясь к новой экономической реальности.