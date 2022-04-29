Ночью воздух в Карелии остынет до минус 8 градусов

В субботу в Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, днем +3, +8, рассказали в региональном гидрометцентре.

30 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +5, +7. Атмосферное давление будет падать.

По сообщению гидрометцентра России, в Калевале ночью -7, днем +3;

В Кондопоге ночью -3, днем +7;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +6;

В Олонце ночью -1, днем +7;

В Пудоже ночью -2, днем +6;

В Сегеже ночью -4, днем +4;

В Сортавале ночью -1, днем +8;

В Суоярви ночью -3, днем +5. (фото pixabay.com, Matthias_Groeneveld)