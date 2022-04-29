Потепления сегодня жителям Карелии ждать не стоит

Сегодня, 29 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, утром местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем по южным районам местами дождя. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +6°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+1, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже -1+1, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале +2+4, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото: pixabay.com/NickyPe