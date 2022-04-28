Снегопады пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 29 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега, днем дождя. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, ночью и утром местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем по южным районам местами дождя. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°C, местами до -10°С, днем +1, +6°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем 0+1, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже ночью -4, днем -1+1, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале ночью до -2, днем +2+4, переменная облачность, ночью снег, днем без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото: pixabay.com/BrianJClark