Ночью в Карелии снова будет очень прохладно

Завтра, 24 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, у водоемов местами до +11°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, ясно.

В Сегеже до +16, ясно.

В Сортавале +12+13, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»