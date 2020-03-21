Ночью в Карелии похолодает до минус 22 градусов
Согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -10, -12. Днем -1, +1.
В Карелии в воскресенье также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -10, -15, по центральным и южным районам местами до -22. Днем температура в пределах -2, +3.
В Калевале ночью -6, днем 0;
В Медвежьегорске ночью -8, днем +1;
В Пудоже ночью -8, днем -1;
В Сортавале ночью -5, днем +2;
В Сегеже ночью -7, днем 0;
В Суоярви ночью -8, днем 0.
Ранее синоптики дали прогноз погоды в республике на выходные дни и начало следующей недели - подробности здесь.