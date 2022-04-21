Ночью в Карелии может подморозить до минус 6, а днем потеплеть до +13
В пятницу в Карелии может быть дождливо и уже не так тепло, как в четверг. Синоптики региональной метеослужбы прогнозируют температуру воздуха в ночные часы +3, -2, местами воздух остынет до -6, днем +8, +13. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +11 +13. Атмосферное давление будет падать.
По данным гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем +8;
В Кондопоге ночью +1, днем +13;
В Медвежьегорске ночью +1, днем +11;
В Олонце ночью 0, днем +13;
В Пудоже ночью +1, днем +12;
В Сегеже ночью 0, днем +10;
В Сортавале ночью +1, днем +12;
В Суоярви ночью +1, днем +13. (фото pixabay.com, cocoandwifi)